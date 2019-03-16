Kocaoğlu Meclis Üyelerine Veda Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görev süresinin son belediye meclis toplantısında meclis üyelerine veda etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2014-2019 dönemi son toplantısı, Kocaoğlu başkanlığında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

Kocaoğlu, tek tek helalleştiği ilçe belediye başkanlarına ve meclis üyelerine plaketle teşekkür etti.

"Bu makamlar gelip geçici"

Mecliste çok iyi bir 5 yılı birlikte geçirdiklerini kaydeden Kocaoğlu, kenti düşünerek yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kocaoğlu görevlerin gelip geçici olduğuna dikkati çekerek, "Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, siyasetteki makamlar meslek değildir. Geçici olarak buraları işgal ettik. Çok şükür onurumuzla, ayağımıza taş değmeden bu görevi tamamlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Ülkemiz son derece zengin bir ülke. Birlik, beraberlik içinde olduğumuzda bizim başaramayacağımız hiçbir konu yok. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Eğer istemeyerek de olsa bir arkadaşımızın gönlünü kırdıysam, ondan da af diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz da İzmir halkının verdiği muhalefet görevini üstlenirken demokrasi gereği bir takım eleştirilerde bulunduklarını belirterek, "Bu arada hata yaptıysak, Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan ve CHP'li meclis üyelerinden af dilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe belediye başkanları da konuşmalarında Kocaoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA