Kocaoğlu: "Bir Kez Daha Başaracağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rıdvan Karakayalı'yı aday gösterdiği Kemalpaşa'yı ziyaret ederek ilçe örgütü ve partililerle bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, "Burada nasıl seçim alınacağını 2009'da göstermiştik. Şimdi bir daha başaracağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adaylarının belirlendiği 4 ilçeden biri olan Kemalpaşa'yı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu coşkuyla karşılandı. Belediye Başkan adayı Rıdvan Karakayalı ve İlçe Başkanı Mehmet Ayçil'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Kocaoğlu, "Hedefimiz çalışıp Kemalpaşa'yı almaktır. Kemalpaşa seçimi her zaman zor bir seçimdir. Ama burada nasıl seçim alınabileceğini 2009'da gösterdik. Şimdi bir daha başaracağız. Ben de belli ilçelerde uzun müddet çalışarak, gerekiyorsa uzak ilçelerde kalarak partimize seçimi kazandırmaya çalışacağım. Benim yeniden aday olup olmamam başka bir konudur. Bana 15 sene belediye başkanlığı görevini veren ve beni oylarıyla seçen İzmirlilere karşı bu görevimi yerine getirmek zorundayım" diye konuştu.

"Emrinizdeyim"

Rakip partilerin yöneticilerinin kendisini hedef alan açıklamalarını da değerlendiren Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediye başkanını kötüleyerek hiçbir yere varamazsın. Karşındakinin ne yaptığını değil, senin ne yapacağını anlat. Senin doğaya, insana, hayata nasıl baktığın önemli. Bizim duruşumuz belli. 15 senedir belediye başkanıyım. Her şeyim açıkta. 397 yıl hapisle yargılandık, alnımızın akıyla çıktık. Her belediye başkanının kaderine belli işler düşer. Bana İzmir'in kalkınması düştü. Altyapı eksikti. Bütün bağlanan ilçelerin altyapısını yeniledik. Kemalpaşa'nın arıtmasını yaptık. Arazi yollarını Türkiye'de asfaltlayan tek belediye başkanıyım. Sadece belediyecilik hizmetleri değil, Türkiye Cumhuriyeti belediyecilik tarihinde ilk defa hemşerisinin ekmeğini büyütmekten ve kentinin ekonomisini kalkındırmaktan sorumluluk hissederek yola çıkan, üreticinin çiçeğini, sütünü değerlendiren, bütün arazi yollarını asfaltlamaya kalkan belediye başkanıyım. Tabi muhalifler kendine yakışan şekilde eleştiride bulunacak. Benim derdim o değil; ben duruşumu, yapacağım işleri söylerim. Gerisi hemşerilerime kalmış. Onlar üç defa takdir ettiler. 31 Mart akşamına kadar fiilen İzmir Büyükşehir Belediye başkanıyım. Hem belediye hizmetlerine hem siyasi çalışmalarıma devam edeceğim."

Bağımsız olarak ya da başka bir partiden aday olmasının söz konusu olmadığını da vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Benim yeniden aday olmam ayrı bir konudur. Bunun gerekçelerini uzun uzun anlattım. Bu kararı vermem hiç kolay olmadı. Ama ne yaptığını da bilen bir adamım. Her koşulda 31 Mart akşamına kadar İzmirlilerin ve partimin emrindeyim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA