Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş konusu nedir?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, komedi, romantik türündeki film Kocan Kadar Konuş Star TV ekranlarında yayınlanacak. Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş konusu nedir?

2015 yılında vizyona giren ve sevilen film Kocan Kadar Konuş bugün saat 20:00'da Star TV ekranlarında. Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş konusu nedir?

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola,

Murat Yıldırım,

Nevra Serezli,

Gülenay Kalkan,

Ebru Cündübeyoğlu

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NEDİR?

Film, otuz yaşına gelmiş ve şimdiye kadar karşı cins ile sağlıklı hiçbir ilişki kuramamış olan Efsun'un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve aile üyelerinin verdiği direktiflerle onu evlenmeye ikna etme çabası sırasında başına gelen olayları konu alıyor.