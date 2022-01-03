Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!

Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş filminin detayları…

KOCAN KADARKONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler.


KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular:Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan, Nevra Serezli

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 2016 Cuma

Senaryo: Kıvanç Baruönü

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title