Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!

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KOCAN KADARKONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler.



KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü Oyuncular:Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan, Nevra Serezli Tür: Komedi Yapım Yılı: 2015 (108 dk) Vizyon Tarihi: 1 Ocak 2016 Cuma Senaryo: Kıvanç Baruönü

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