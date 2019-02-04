Kocamaz, Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, tarımın bölge ekonomisi için büyük önemi olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizin en büyük gelir kaynağı ve iştigal alanı tarım. Çukurova bölgesi Antalya'ya kadar olan tüm bölge verimli topraklara sahip. Aklınıza gelen her ürün bu bölgede yetişiyor" dedi.

Tarsus ilçesinde hizmete giren Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi'nin açılış törenine katılan Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanlığı döneminde ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren yıllardır Tarsuslu vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Açılan yeni tesisin de bu çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydeden Kocamaz, "Eskiden Tarsus'un köylerine hizmet verme yetkimiz olmamasına rağmen biz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmet götürüyorduk. 2014'ten itibaren Adana'dan Antalya'ya kadar olan tüm bölge büyükşehir belediyemizin hizmet alanına girdi. Biz de gece gündüz demeden her yere ulaşmaya, her bölgedeki problemleri çözmeye ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tarımın bölge ekonomisi için büyük önemi olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Bölgemizin en büyük gelir kaynağı ve iştigal alanı tarım. Çukurova bölgesi Antalya'ya kadar olan tüm bölge verimli topraklara sahip. Aklınıza gelen her ürün bu bölgede yetişiyor. Zaten bu bölgenin insanlık tarihi ile yaşıt olmasının en önemli nedeni de bu toprakların verimli olması, insanların karnını doyurması için ucuz bir alan, ucuz bir bölge olması. 2014 yılında sizlerin desteği ve Allah'ın yardımıyla Mersin'in tamamına hizmet şansını yakaladığımızda, ilk kurduğumuz daire başkanlıklarından birisi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı idi. Şu anda Türkiye'de 30 tane büyükşehir var. Sadece 3 tanesinde böyle bir daire başkanlığı var. Daire başkanlığı olması önemli çünkü o daireye ait bir bütçe ayırıyorsunuz. Biz de daire başkanlığını kurduğumuzdan bu yana projelerimizle üreticimizin ve çiftçimizin yanında olduk, aile bütçesine katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

"Eshab-ı Kehf ile ilgili büyük bir projemiz var"

2014'te göreve geldikten sonra bölgenin turizm bölgesi olabilmesi, inanç değerlerinin sahiplenilmesi için çok önemli projeler yaptıklarını ve Eshab-ı Kehf ile ilgili de önemli bir

proje hazırladıklarının müjdesini veren Kocamaz, "Bu bölgede yer alan Eshab-ı Kehf ile ilgili bir projemiz var. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu bölgeyi bize tahsis ettiği takdirde projeyi hayata geçirip bu bölgede düzenleme yapmak, yine Allah'ın izniyle bize nasip olacak. Yalnız Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bir şartı var. Buranın dokusuna uyum sağlamayan minarenin yıkılmasını talep ediyorlar. Tabi bu minare 1970'li yıllarda yapılmış. O dönemki anlayışa göre minare, bu bölgeyi çok geriden herkesin görmesini sağlıyordu. Ancak günümüzün kültür, sanat ve tarih anlayışına göre bu minarenin buraya yakışmadığını söylüyorlar. Ama buraya uygun ve yakışacak proje Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. İnşallah 31 Mart 2019'dan sonra bu projeler hayata geçecek. Dünyanın 38 bölgesinde Eshab-ı Kehf'le anılan mağaralar var. Ancak bizim inancımıza göre Kuran-ı Kerim'de anlatıldığına ve o dönemdeki İslam tarihinin belirttiğine göre tanıma en uygun yer burası. Onun için Tarsuslular şanslı. Çünkü Tarsus dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir inanç merkezi" şeklinde konuştu.

Yapılan tesisin Tarsus halkının aile bütçesine katkı sağlamasının yanı sıra zeytinine ve yaprağına da katma değer sağlayarak bölge ekonomisini de canlandıracağını ifade eden Kocamaz, "Bu tesis daha önce planladığımız bir proje. Ancak kooperatif konusunda bölge muhtarlarımız biraz geç kaldılar. Ondan dolayı bir şirket üzerine verildi. Ancak bundan sonra burası kooperatife devredilecek. Çünkü istiyoruz ki biz zemini oluşturalım, imkanı sağlayalım ve buradaki kooperatif yetkilileri burayı yönetsin. Ama yine Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolü buranın üzerinde olacak. Burada üretilen zeytin ve yaprak salamuralarının üzerinde Eshab-ı Kehf yazacak. Dolayısıyla bölgenin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA