Kocamaz: "Sırtımızdan Hançerlendik"

MERSİN (İHA) – Mersin İl Seçim Kurulu tarafından Büyükşehir adaylığı kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, demokrasinin Mersin'de büyük bir yara aldığını ve bu olayın tarihe kara bir leke olarak geçeceğini söyledi. YSK'nın, başvuruları adil ve hukuka uygun bir şekilde inceleyip karar vermesini isteyen Kocamaz, "Baronlar galip geldi, bizim önümüz kesildi. Sırtımızdan hançerlendik" dedi.

Başkan Kocamaz, Mersin İl Seçim Kurulunun, bugün Demokrat Parti'den (DP) Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yapılan itirazları değerlendirerek, ne İYİ Parti'den ne DP'den ne de bağımsız aday olamayacağı yönündeki kararına ilişkin açıklama yaptı. İnönü Bulvarı üzerindeki Çamlıbel Seçim Bürosu önünde toplanan taraftarlarına seslenen Kocamaz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), başvuruları adil ve hukuka uygun bir şekilde inceleyip karar vermesini istedi.

"Kumpaslar hiç bitmedi. Oyun üstüne oyun kurdular"

Seçim bürosu önündeki kalabalık tarafından sloganlarla karşılanan Kocamaz, tek amacının Mersin'e ve Mersinliye hizmet etmek olduğunu söyledi. Baronlarla, kenti kendi kafasına göre yönetmeye çalışanlarla mücadele ettiğini ifade eden Kocamaz, "Bu mücadeleyi kesintisiz şekilde sürdürdük, dik durduk, eğilmedik, bükülmedik, içimizdekini olduğu gibi vatandaşlarımızla paylaştık. Kentin geleceği ile ilgili bizden sonraki nesilleri sıkıntılara sokacak her türlü uygulamaya karşı çıktık. Bu karışı çıkışlarımız birilerini rahatsız ettik. Biz 30 Mart 2014'te göreve geldik, göreve geldiğimiz andan itibaren arkamıza birilerini taktılar. Dosyalar hazırlattılar, kumpaslar kurdular, ancak onlarla ilgili bir operasyon başlatamadan 15 Temmuz hadisesi yaşandı. Çok şükür bizim abdestimizden şüphemiz yoktu, namazımızdan da şüphemiz olmadı" şeklinde konuştu.

Kocamaz, 2014'ten bu yana kendisine çeşitli kumpaslar kurulduğunu, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları çerçevesinde hakkında dosyalar hazırlanmaya çalışıldığını söyledi. O tarihten bu yana kumpasların bitmediğini belirten Kocamaz, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı arkadaşlarının tutuklandığını, ancak tamamının beraat ettiğini dile getirdi. Kocamaz, "Bu işi bir kumpas, bir kripto FETO çetesinin yaptığı oyun olduğu ortaya çıktı ve iki emniyet müdürü sadece bir davadan 5,5 ay hapis cezası aldı. Bunlara yönelik 40'a yakın açılmış dava var. Tam oradan kendimizi kurtardık, akladık derken, bir gizli tanık kumpası yine sosyal medyada gerek şahsıma gerek birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlara gerekse devletin emniyet müdürüne, savcısına çeşitli şekillerde hakaretler, iftiralar, kumpaslarla yeniden türedi. Onu da suçüstü yakalattık. O da aylarca hapis yattı. Ama bu kumpaslar hiç bitmedi. Üstümüze üstümüze geldiler. Bizi bu kente çalıştırmamak için, vereceğimiz hizmetleri engellemek için, bu kentte oluşturduğumuz gönül birlikteliğini koparmak için oyun üstüne oyun kurdular" diye konuştu.

"Baronlar galip geldi akıllarınca, bizim önümüz kesildi. Sırtımızdan hançerlendik"

"Fitne de hiç yerinde durmadı. Toroslar'dan kaynaklanan fitne, fesat, dedikodu, iftira kampanyası genel merkeze kadar gitti, en sonunda bizim aday yapılmamamız doğrultusunda bir sonuç aldıklarını düşündüler" diyen Kocamaz, belediye bütçesini çıkarmak için o süreçte sustuğunu dile getirdi. Bütçe çıktıktan sonra yapılan ısrarlar sonucunda Milliyetçi Hareket Parti ile bağını kopararak, metro, Müftü Deresi gibi projelerini hayata geçirmek için İYİ Parti'den aday olduğunu belirten Kocamaz, "Maalesef bizim Mersin'in tamamında insanlara verdiğimiz hizmetler birilerini rahatsız etti. Cumhuriyet tarihi boyunca çözülememiş birçok problemi çözdük, eksik birçok hizmeti hayata geçirdik. Vatandaşımız, yaptırdığımız bütün anketlerde bizi beğeniyordu. Belediyenin beğeni oranı yüzde 90'lara çıkmıştı. Ama dediğim gibi baronlar galip geldi akıllarınca, bizim önümüz kesildi. İYİ Parti ile yola çıktık dedim, orada da satılık hainler, birilerinin kuklası olarak bizim bu yoğun çalışma ortamımızda, 'yetki bizde, biz kendimiz götürüp seçim kuruluna vereceğiz' demelerine rağmen, birilerinin gemisine rüzgar taşıdılar. Sırtımızdan hançerlendik. Elbette onlar bağımsız yargıya bunun hesabını vereceklerdir. Böylesine bir hainlik, böylesine bir kriptoculuk şeytanın aklına bile gelmez" ifadelerini kullandı.

"Bu kirli el boş durmadı ve yine birilerinin kripto oyunlarına geldik"

Bu sürecin ardından yine vatandaşların çağrılarına kulak vererek DP'den aday olmaya karar verdiğini aktaran Kocamaz, şöyle devam etti: "Ama bu kirli el orada da boş durmadı ve tabi en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Tabi ki, Allah büyük, Allah doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Hazırlattığımız projelerle halkımızın önüne çıkıyorduk. O projeleri yine halkımızla paylaşacağız. Şayet Yüksek Seçim Kurulunda da aynı şekilde bir karar çıkarsa bu projeleri aday olan arkadaşlara teslim edeceğiz ve sonuna kadar da takipçisi olacağız."

"Provokasyonlara gelmeyin"

Mersin'e öyle ya da böyle hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Kocamaz, "Bağımsız yargıya güveniyoruz, seçim kurullarına güveniyoruz. Bir tek isteğimiz var; başvuruları adil, gerçekten hukuka uygun bir şekilde incelesinler ve kararlarını ona göre versinler" dedi. Taraftarlarına, bugüne kadar verdikleri destekler için teşekkür ederek, provokasyonlara gelmemeleri konusunda uyaran Kocamaz, "Hepinizi şu süreç tamamlanıncaya kadar sakin olmaya, taşkınlıklara meydan vermemeye, aranıza girerek fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermemeye, provokasyonlara gelmemeye davet ediyorum. Bize bu yakışır. Biz başkaları gibi sadist hareketlerde bulunamayız. Başkaları gibi demokrasi dışı yollara tevessül edemeyiz. Bizim bir duruşumuz var. Bu duruş, Mersin'i temsil eden bir duruş. Özellikle gençleri, bütün hemşehrilerimi sükünete davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu olay, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek"

"Açık ara önde olduğumuz, kazanacağımız bir seçim bir şekilde elimizden alınmaya çalışılıyor" diyen Kocamaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Demokrasi maalesef Mersin'de çok büyük bir yara aldı. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu olay. 50 yıldır bu ülkeye hizmet etme gayreti içerisindeyiz. 25 yıldır bilfiil halkımıza hizmet ettik. Demek ki, siyasette bizim daha çok pişmemiz gerekiyor. Bu, hepimiz için bir imtihan. Biz, 50 yıl da hizmet etsek hak yoldan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, Atatürk'ten ve cumhuriyetten yine ayrılmayacağız. Aziz Atatürk'ün verdiği talimatın içini doldurmak içini doldurmak için Cenabı Allah son nefesimizi bizden alıncaya kadar Mersin için mücadeleye devam edeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA