Kocamaz: "Parti İçinden Vurulduk"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, aday listesinin İl Seçim Kuruluna geç verilmesinden partisini sorumlu tutarak, sosyal medyadan "Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk" açıklamasını yaptı.

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanlığının listeyi İl Seçim Kuruluna geç vermesi nedeniyle aday olamadı. Bu gelişme üzerine İYİ Parti İl Teşkilatı görevden alınırken, çok sayıda partili Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Sloganlar atarak Kocamaz'a destek veren partililer, kararın değiştirilmesini beklerken, Kocamaz da partililere seslenmek üzere belediye geldi.

Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, listelerin geç verilmesinden parti içini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım, seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak değerlendirmesi doğru çıktı" ifadelerini kullandı.

Partililerin belediye önündeki bekleyişleri ve tezahüratları sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA