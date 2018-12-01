Kocamaz: "31 Mart Yarışında Varım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine güvenenleri yarı yolda bırakma gibi bir lüksünün bulunmadığını, 31 Mart Yerel seçim yarışının içinde olacağını belirterek, "Biz böyle bir yola çıktık, bundan sonraki süreç en geç 1 hafta 10 gün içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya gelerek, Akdeniz Sanayi Sitesi altyapı ve üstyapı çalışmalarının açılışıyla güneş paneli ve fidan dağıtımını gerçekleştirdi.

Mersin Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kocamaz, görev süresi boyunca 13 ilçenin tamamına eşit yaklaştıklarını belirterek, verdikleri tüm sözleri zor şartlara rağmen tuttuklarını söyledi.

"Yarışın içerisinde olacağız"

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerinde yarışın çerisinde olacaklarını kaydeden Kocamaz, "25 yıl alnımın akıyla, şerefimle, namusumla bu görevi yaptım. Tam çeyrek asır. Bu saatte sonra benim illaki belediye başkanı olmam diye bir düşüncem de olamaz. Ama bunun yanında şahsıma karşı yapılan bu rencide edici tutum gerçekten bizi yaraladı, üzdü. 50 yıl içerisinde bulunduğumuz ve hizmet etmekten şeref duyduğumuz bir yerde böyle bir vefasızlık gerçekten sadece ben değil, hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir durumdu. Vatandaşlarımızın bu işte ısrarı doğrultusunda biz de inşallah 31 Mart yarışında tekrar varız dedik. Bize güvenen, bizimle yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızı yarı yolda bırakma gibi bir lüksümüz de yok" dedi.

"Hizmetler kaldığı yerden devam edecek"

31 Mart'tan sonra da yine hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini kaydeden Kocamaz, "İnşallah önümüzdeki süreç tamamlandığında yine Mersin'i karış karış dolaşacağız. Vatandaşlarımızın analarının ak sütü gibi helal olan, namus ve şeref bildikleri oylarına talip olacağız. Tabii hiçbir seçimin garantisi yok. Ama ben inanıyorum ki vatandaşlarımızın bu ısrar ve talepleri 31 Mart'tan sonra da bu hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor. Biz böyle bir yola çıktık, zaten yoldaydık ama bundan sonraki süreç en geç 1 hafta 10 gün içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkacak ve inşallah Mersinimiz için hayırlı bir sonuç oluşacak. Bu saatten sonra bizim sırf siyaset ve politika yapmak için herhangi bir yere talip olmamız mümkün değil. Bu saatten sonra hele de 50 yıllık bir geçmişten sonra biz sadece Mersin'e hizmet ve vatandaşlarımızın bu taleplerini yerine getirme doğrultusunda bir yere talip oluruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Paneli Desteği Projesi kapsamında da Yörüklere yüzde 25 üretici katkılı 17 adet güneş paneli desteklemesi yapıldı. Mersin İli Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi kapsamında Zeytin Fidanı Dağıtımı Projesi ile de üreticilere yüzde 50 hibeli 2 bin 836 zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. - MERSİN