Kocaman'ın Gözdesine Beşiktaş Talip

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde yer alan Loic Remy'nin Fransa'da Rennes tarafından istendiği öne sürüldü.



Ouest France'da yer alan haberde; Rennes'in bu transfer döneminde Andre Pierre-Gignac ve Vincent Aboubakar'ı da istediği nacak bu transferlerdeki yüksek maliyetler nedeniyle rotasını Loic Remy'e çevirdiği belirtildi. Loic Remy'nin 1 yıllık kontratının kalması ve Chelsea'nin de satmaya sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.



Ouest France'a göre, Rennes dışında Olimpik Marsilya, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Loic Remy için masada olduğu kaydedildi.



30 yaşındaki Loic Remy, geçen sezon sadeece 8 resmi maçta 283 dakika forma giymiş ve gol atamamıştı.



Beşiktaş'ın Loic Remy için teklifi



Loic Remy transferi için mesafe kateden Beşiktaş, oyuncunun 4 yıllık sözleşme isteğine 3+1 senelik teklifle karşılık verdi. Taraflar büyük ölçüde sözleşti. Şimdi gözler Chelsea'de. Kartal'ın Londra ekibine önerdiği rakam 2 milyon Euro...



Kurulan temaslarda ciddi mesafe katedilirken, Remy'nin 4 yıllık sözleşme talebine Beşiktaş, 3+1 senelik öneriyle karşılık verdi. Taraflar büyük ölçüde sözleşti. Şimdi gözler tamamen Chelsea'ye çevrildi. Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace'ta forma giyen ancak sakatlıklardan dolayı çok az sahaya çıkan Remy, Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almıyor. Teknik direktör Conte'nin kesin olarak gönderilecekler listesine yazdığı 30 yaşındaki Fransız futbolcu için Beşiktaş ilk olarak 2 milyon Euro teklif etti. 1 sene sözleşmesi kalan Remy konusunda Chelsea'nin vereceği cevap bekleniyor.



Aykut Kocaman: "Merkez forvet alacağız"



"Şu andaki oyuncularımız da çok değerli. Önce ilk yapmamız gereken transfer, var olan oyuncuları kendi değerlerine yükseltmek. Onu yapmaya çalışacağız. Tek taraflı olmaz tabii ki, oyuncuların da çok çalışması lazım. Yeni gelen oyuncularımız da var. En az 1 veya 2 oyuncuyla da anlaşacağız. Mutlaka merkez forvete bir takviye daha yapacağız. Bu bölge çok zor bir bölgedir. Nokta atışını yapacağımız yer, merkez forvet olacak."



Kaynak: Sporx