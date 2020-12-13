Kocaman ekiplerin başında
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Kocaman ekiplerin başında

13.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:48
Kocaman ekiplerin başında

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında sahada çalışan ekiplerine eşlik ederek hem motive etti, hem de koordinasyonu yönetti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında sahada çalışan ekiplerine eşlik ederek hem motive etti, hem de koordinasyonu yönetti.

Covid-19 salgınına karşın İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye uygun olarak Kartepe'de gereken çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ekiplerinde başında yer aldı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.

Gün ve saat mefhumuna bakılmadan dezenfekte temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Covid-19 tedbirlerine yönelik bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge titizlikle uygulanmaktadır. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepemiz dezenfektanlı su ile yıkandı. Covid-19 ile gece-gündüz mücadelemiz, herkesin destek olması ile olumlu sonuca yaklaşacaktır. Hepimiz önce evlatlarımız, büyüklerimiz ve kendimiz için sorumluyuz" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kocaman ekiplerin başında
Kocaman ekiplerin başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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