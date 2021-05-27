Kocaman'dan pazar esnafına pandemi uyarısı
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Kocaman'dan pazar esnafına pandemi uyarısı

Kocaman'dan pazar esnafına pandemi uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnafa pandemi kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnafa pandemi kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret eden Başkan Kocaman esnafı salgın konusunda dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uymaları konusunda uyardı. Sattıkları ürünler hakkında esnaftan bilgi alan Başkan Kocaman, zaman zaman da tezgah hazırlamalarına yardım etti. Esnafa verilen desteklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Kocaman, "Merkezi hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi olarak salgın sürecinde esnafımıza desteğe devam ediyoruz. Birlik olarak salgın sürecini atlatacağız. Derbent mahallemizde kurulan semt pazarımızı ziyaret ederek pazarcı esnafımız ve hemşehrilerimizle sohbet ettik. Rabbim çarşımızın, pazarımızın bereketini eksik etmesin. Bu zor süreci hep birlikte aşarak daha güzel günlere ulaşacağız. Birbirimize destek olarak bu süreci aşacağız" dedi. - KOCAELİ

Kocaman'dan pazar esnafına pandemi uyarısı
Kocaman'dan pazar esnafına pandemi uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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