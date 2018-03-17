Kocaman'dan Hakeme Eleştiri: Üç Net Penaltımızı Tam

Derbi maçı sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, hakem Bülent Yıldırım'ın 3 net penaltılarını vermediğini söyleyerek, "Net bir şekilde maçın skoru bizim işimize gelmiyordu, diğer 3 takımın işine geliyordu. Maça gelen hakem de aynı düşüncedeydi" dedi.