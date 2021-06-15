Kocaman'dan 'Deri Maske'
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Kocaman'dan 'Deri Maske'

Kocaman'dan 'Deri Maske'
Hürriyet - Haberler | Magazin

İlk romanı Kahverengi Giyen Adam, 2017 yılında yayınlanan İpek Kocaman, yeni romanı Deri Maske'de orta yaşlarını süren bir yazarın hayatına odaklanıyor.

İlk romanı Kahverengi Giyen Adam, 2017 yılında yayınlanan İpek Kocaman, yeni romanı Deri Maske'de orta yaşlarını süren bir yazarın hayatına odaklanıyor.

Romanın kahramanı yazar Erdal Bey uzun bir uykunun ardından kendine geldiğinde hayatının nasıl da kontrolünden çıkıp gittiğini ve zamanın dışında kaldığını görecektir. Geçmişinden gelen insanların ona kucak açması ile çocukluğunun geçtiği köye dönmeye karar veren Erdal Bey, o ana kadar farkında olmadığı yazma yeteneğinin üzerine gitmeye karar verecek; okuyucu, Erdal Bey'in yazdığı romanın sayfalarına da göz gezdirme şansını yakalayacaktır.

Kaynak: Hürriyet

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