Kocaman'dan Aydın'a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile beşinci dönemine başlayan Murat Aydın'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

KASKF Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Kocaman "Yapılan kongre ile yeniden başkan seçildiniz hayırlı olsun Allah utandırmasın. Kongrenin yapıldığı gün ilçemizde şehit cenazesi olduğundan katılamadım. Yönetim kurulunuzla birlikte yeni dönemde de başarılar diliyorum" dedi.

BENDE PARKEYE ÇIKACAĞIM

"Kocaeli'de amatör spora büyük destek verilmektedir" diyen Belediye Başkanı Kocaman "Kartepe spor bakımından zengin bir ilçedir. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunu da hep birlikte başaracağız. İnşallah önümüzde ki dönemde gençlerimize gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bende amatör olarak basketbol oynamaktayım. Önümüzdeki yıl bende parkeye çıkarak mücadele edeceğim" açıklamasında bulundu.

AYDIN TEŞEKKÜR ETTİ

KASKF Başkanı Murat Aydın ise "Belediye başkanlarımızdan büyük destek görmekteyiz. Kartepe spor bakımından zengin ilçelerimiz arasında yer almaktadır. Bir çok amatör kulüp faaliyetlerine devam etmektedir. Bizlerde yeni dönemde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte sağlıklı ve başarılı gençler yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Kocaman tarafından KASFK Başkanı Aydın'a kar tanesi hediye edildi.

Kaynak: Bültenler