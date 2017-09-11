Kocaman Çok İstedi Ama FIFA Engel Oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek olan listeye Eljif Elmas’ı yazmak istiyordu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek olan listeye Eljif Elmas'ı yazmak istiyordu. Ancak FIFA'nın kararının ardından bu futbolcu, ocak ayında kadroya dahil edilecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezon başında sarı-lacivertli renklere dahil edilen Eljif Elmas'ı kadroya katmayı çok istiyordu. Ancak Makedon futbolcunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle FIFA'dan çıkan karar, Kocaman'ın listede değişikliğe gitmesine neden oldu. 24 Eylül'de 18 yaşını dolduracak olan genç futbolcu, bugün verilen listede yer almadı. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı devre arasında kadroya dahil edecek. Eljif Elmas, bu tarihe kadar antrenmanlarını sürdürecek. Eljif Elmas dışında 14 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri federasyona bildirirken, toplam 32 kişilik bir kadro verdi. Kadroda şu isimler bulunuyor:
Aatif Chahechouhe
Abdullah Yiğiter
Ahmethan Köse
Alper Potuk
Erten Ersu
Giuliano Victor de Paulo
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı
Jose Fernando Viana de Santana
Josef de Souza
Luis Carlos Nova Neto
Martin Skrtel
Mathieu Valbuena
Mauricio Anibal Isla
Mehmet Ekici
Mehmet Topal
Muhammed Samed Karakoç
Nabil Dirar
Oğuz Kaan Güçtekin
Ozan Tufan
Özgür Kazar
Roberto Soldado Rillo
Robin van Persie
Roman Neustadter
Serhat Kot
Şener Özbayraklı
Tarık Çetin
Uygar Mert Zeybek
Vincent Petrus Anna Sebastian Janssen
Volkan Demirel
Yiğithan Güveli - İSTANBUL