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Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19.

26.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:38
Kocaman:

Konyaspor Teknik Direktörü 'ın basın açıklaması Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman

KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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: Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi"
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