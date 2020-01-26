Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi"
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19.
26.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:38
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman
KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi"
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