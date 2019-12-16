Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"
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Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.

16.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:07

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol ile 1-1 berabere kalan 'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"
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