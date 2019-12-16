Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"
Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.
16.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:07
Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.
Kaynak: AA