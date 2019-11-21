Kocaman Balıkçılık: Hamsi türü için avlanma sınırı getirilmeli

21.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:48

– Kontrolsüz avlanmaların balıkların azalmasına neden olduğunua dikkat çeken Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman , hamsi türü için avlanma sınırı getirilmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Kocaman, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Karadeniz'in bazı bölgelerinde yapılan "kontrolsüz çaça avının" Karadeniz'deki balıkların azalmasına neden olduğunu ve av yasağı döneminde sadece gırgır ile avlanmanın yasaklanmasının tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti.

Kocaman, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Aydın'ın, yakın zamanda yaptığı, "Gürcistan ve Abhazya'da çok küçük boyutlu hamsi avı ile Samsun'un batı tarafından yapılan kontrolsüz çaça avının Karadeniz'deki balıklarının azalmasına neden oldu" açıklamasına katıldığını söyledi ve ekledi:"Av döneminin başında alınan derinliğin 24 metreden 18 metreye çekilmesi kararının sadece Karadeniz'de değil, Marmara Denizi'nde de uygulanması gerekiyor. 4.5 aylık gırgır yasağıyla sürdürülebilir balıkçılığın temellerinin atılması çok zor bir durum."Balık avcılığının yüzde 50 ila 60'ının hamsi cinsinden oluştuğunu söyleyen Kocam açıklamalarını şöyle noktaladı: "Bu nedenle de hamside kotayı savunuyoruz. Denizlerimizden yılda 380-400 bin ton hamsi çıkarken bu rakam 90 bin tonların altına geriledi. Buna bir çözüm bulmamız gerek çünkü hamsi, 9 santimin üzerinde üreyebiliyor. Bu farkındalıkla yetkililerin eylem planı hazırlaması gerekiyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul