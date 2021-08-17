Kocali Büyükşehir ekipleri, sel bölgesinde yaralara merhem oluyor
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Kocali Büyükşehir ekipleri, sel bölgesinde yaralara merhem oluyor

Kocali Büyükşehir ekipleri, sel bölgesinde yaralara merhem oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocali Büyükşehir ekipleri sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, sel sonrası oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılması çalışmalarına katkı sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesinde, felaketin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarına destek oluyor. Büyükşehir ekipleri, selden dolayı mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmalar gerçekleştiriyor.

İSU VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 8 kişilik ekip ve 5 iş makinası ile sel felaketi yaşayan bölgede görev yapan Büyükşehir ekipleri dükkan ve sokaktaki çamurların temizlenmesine katkı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, selin oluşturduğu çamurları bobcat makinesi ile kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırıyor.

TEMİZLİK, İÇME SUYU İHTİYACI GİDERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ise sel bölgesinde 1 adet içme suyu tankeri, 1 adet kombine kuka ve 1 adet bobcat iş makinesi ile 5 kişilik ekiple özverili çalışmalar yürütüyor. AFAD koordinasyonu ile birlikte bölgede çalışmalara destek veren ekipler, temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmalar gerçekleştiriyor

İHTİYACA GÖRE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Sel felaketi sonrası bölgede altyapı hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle yaşanan içme suyu problemine destek vermek amacıyla içme suyu tankeri ile bölge halkının ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca, kanalizasyon hatlarında ve bölgede evlere sel ile birlikte gelen alüvyon ve teressubatın temizlenmesi için de kombine kuka ve bobcat iş makinesiyle gerekli temizlik çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir ekipleri, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından bugün 1 adet kombine kuka kanal temizleme aracı ve 2 personel daha Kastamonu'ya gönderildi.

Kaynak: Bültenler

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