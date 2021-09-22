Kocaispir: 'Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak' - Haberler
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Kocaispir: "Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kocaispir:

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni adliye binası otoparkını düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu.

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni adliye binası otoparkını düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni adliyenin Yüreğir'e değer katacağını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yakın bir zaman önce hizmete açılan Türkiye'nin en büyük üçüncü adliyesi ' Adana Adalet Sarayı' önünde ve çevresinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarının ardından, adliye önü otopark alanını düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Otopark alanını asfaltlayan ekipler çektikleri park şeritleri ile araç yerlerini belirlerken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de peyzaj çalışması yaparak çalışmalara destek verdi.

Adana Adalet Sarayı'nın Yüreğir sınırları içerisinde hizmete açılmasının ilçeye ve bölgeye ayrı bir değer katacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'in her alanda daha yaşanılabilir olması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yeni adliye binamız burada yaşanan hareketlilik ile birlikte ilçemize ayrı bir değer katacak. Etrafındaki sokakları asfaltladıktan sonra şimdi de otopark alanını asfaltlayıp düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Adana'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Kocaispir: Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak

Kocaispir: Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak

Kocaispir: Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak

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Haber: Kocaispir: 'Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak' - Haberler
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