Kocaispir: "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaispir: "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kocaispir:
18.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:15

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde bir değerlendirmede bulunan Başkan Kocaispir, "Malumunuz olduğu üzere 14 Mayıs 2020 Perşembe gecesi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde, kaymakamlığımızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak dağıtımı esnasında, CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı ve yanındakiler, kaymakamımıza ve koruma polislerine sözlü saldırıda bulunmuşlar, akabinde koruma polisini darp etmişlerdir. Bu esef verici olay, aklıselim sahibi herkes tarafından şiddetle kınanmıştır. Devamı süreçte mesele hukuki mercilere intikal etmiş ve gençlik kolları başkanı tutuklanmıştır. Olayın yaşandığı gece, CHP Gençlik Kolları Başkanı ve yanındakiler; Yüreğir sokaklarında dolaşmışlar, ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı için kaymakamlığımızın talebi üzerine belediyemizce görevlendirilen araçlarımızın videosunu çekerek bazı siyasi mahfillere göndermişlerdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Yüreğir Belediyesi olarak, 2019 Aralık ayında yaşanan sel felaketi esnasında da, sadece kaymakamlığımızla değil devletimizin diğer kurumlarıyla da yakın bir dayanışma içinde olmuştuk. Yine içinde bulunduğumuz korona virüsle mücadele sürecinde Adana'daki sağlık kurumları başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşun dezenfeksiyon işlemi, temizlik hizmeti, maske temini gibi konularda da yardımcı olmaya devam etmekteyiz" dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, halkın yararına olan her işte tüm kurum ve kuruluşlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya devam edip işbirliği yapacaklarını belirten Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimizden bu yana; her tür ayrımcılığı kökten reddeden bir ahlaki duruş ve insanımızın gönlünde yer edinmeyi temel amaç edinen siyaset anlayışı ile sahalardayız. Halkımızın içindeyiz. Aziz milletimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz, kimin iyi niyet ve samimiyetle kendisine hizmet etme çabası içinde olduğunu engin ferasetiyle şüphesiz ki takdir etmektedir. Milletimiz, hizmet etmek için işbirliği yapan kurumları hedef alanların, bu ucuz davranışlarından bir an evvel vazgeçip insanların hayatını kolaylaştıracak gerçek gündemlere dönmesini beklemektedir. Bu vesile ile Yüreğir Kaymakamımıza ve vefa destek grubuna yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ziyareti ve destekleri için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinan Özen Türkan Şoray Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Çocuk İngiltere
Şu an buradasınız: Kocaispir: "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 12:15:33. #1.14#
title