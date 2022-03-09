Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutludur" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla günler öncesinden düzenlediği bir dizi etkinliğin ardından kadınlar, 8 Mart günü Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenen Grup Mega konserinde buluştu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla 8 Mart günü idari izinli sayılan belediye çalışanı kadınlar da konserde yerini aldı.

Eşi Raziye Kocaispir ile birlikte konsere katılan Başkan Kocaispir, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayat boyu verdiği mücadelenin, fedakarlığın asla unutulamayacağını söyledi. Sözlerine kadınların gününü kutlayarak başlayan Başkan Kocaispir, "Bugün kadınlarımızın günü. Kadınlarımızı önemsiyoruz, seviyoruz, saygı duyuyoruz. Biliyoruz ki kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutludur. Sizleri böyle güzel bir ortamda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın fedakarlıkları asla unutulmaz" diye konuştu.

Konsere gelen yüzlerce kadın şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, gönüllerince eğledi. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman hareketli şarkıları seslendiren Grup Mega Solisti Orçun Utlu'ya Başkan Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile birlikte eşlik etti. Konser sonunda Başkan Kocaispir, sanatçılara kültürevleride üretilen eserlerden hediyeler takdim etti. Sahnede eşi Raziye Kocaispir'e de bir sürpriz yapan Başkan Kocaispir, fuar alanında ebru sanatını deneyimleyerek elleriyle yaptığı lale figürlü tabloyu hediye etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel