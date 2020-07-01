Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur"
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Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine hız verdi.

Kocaispir:
01.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:55

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine hız verdi. Bir günde 10 mahallede incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, "Sorunları ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. İzi olanın yüzü olur. Her mahallemizde izimiz olacak" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eksikleri tespit etmek, sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için başlatmış olduğu mahalle incelemelerine Yukarı Çiçekli, Düzce, Çotlu, Esenler, Kütüklü, Yahşiler, Belören, Çelemli, Akpınar ve Yakapınar ziyaretleri ile devam etti.

Bir günde 10 mahalleyi gezen Başkan Kocaispir, hem çalışmaları denetledi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Baştan sona tüm mahalleyi gezen Başkan Kocaispir'e muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, bürokratlar ve teknik personeller de eşlik etti.

Resmi işlemler dışında makam odasında daha az bulunduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Haftanın neredeyse her günü farklı bir mahallemizde güne başlıyoruz. Eksikleri ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. Her an vatandaşlarımızla iç içeyiz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Bu nedenle 'Tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur' diyor, bu inançla çalışıyoruz. Yüreğir'de her mahallede izimiz olacak" dedi.

Sorunlarını ilk ağızdan başkanla paylaşma imkanı bulan mahalle sakinleri ise ziyaretleri ve çalışmaları için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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