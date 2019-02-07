Kocaispir: "Hedefimiz, Hizmetlerimizle Çıtayı Daha da Yükseltmektir"

AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Av. Fatih Mehmet Kocaispir, gönül belediyeciliğini Yüreğir'de sürdüreceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, hizmetlerimizle çıtayı daha da yükseltmektir" dedi.

Adana'da bir otelde gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştiren AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, 17 yıldır politika yaptığını ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevlerini ifa ettiğini söyledi. Kocaispir, "Memleket İşi Gönül İşi" sloganıyla yola çıktıklarını ve "gönül belediyeciliğini Yüreğir'de sürdüreceklerini kaydetti. Kocaispir, "Biz devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz; hizmetlerimizle çıtayı daha da yükseltmektir" diye konuştu.

"Yüreğir için güzel projelerimiz var"

Konuşmasında Yüreğir'de daha önce görev yapmış olan Ömer Topçu ile şimdiki Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, "Yüreğir için güzel projelerimiz var. Bunu daha sonra ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Güçlü yeni bir ekibimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki hizmetlerden yola çıkarak Yüreğir'e de aynı başarılı hizmetleri getireceğimize inanıyorum. Bu inancımızı yerine getirmek için gece-gündüz çalışacağız" dedi.

"Herkesin oyuna talibim"

Herkesin oyuna talip olduğunu belirten Kocaispir, belediye kaynaklarını, belediye imkanlarını, devletin imkanlarını, Yüreğir'deki her mahalleye her insana adalet, hakkaniyet ve eşitlik ile sunacağına söz verdi.

Kocaispir, şunları kaydetti:

"Bu benim ilk sözüm olsun sizlerin huzurunda, bu benim inancımın da görevimin de gereğidir takdir edersiniz ki. Bu seçimde AK Parti ve MHP'ye gönül vermeyen insanların da adaya değer vererek kendilerine daha iyi hizmet edeceklerine inandıkları adaya oy vereceklerine inanıyorum. Onların da oyuna talibim. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı Adana'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 15 ilçeye kazanacak ve takım ruhu ile çok daha güzel hizmetler yapacaktır."

AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, namusu ile çalışan hiçbir işçiye dokunmayacaklarını ifade ederek, "İşçi çıkaracak şeklindeki söylentilerin hiçbir aslı yoktur. Bizim zihniyetimizde bir işçinin ekmeğiyle oynamak bize yakışmaz. Biz yaptığımız güzel hizmetler anılmak ve iz bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA