Kocaispir, çadırları tek tek gezdi gıda kolisi dağıttı
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Kocaispir, çadırları tek tek gezdi gıda kolisi dağıttı

10.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:24
Kocaispir, çadırları tek tek gezdi gıda kolisi dağıttı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek taleplerini dinledi, gıda kolisi, hijyen ve bebek paketi desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek taleplerini dinledi, gıda kolisi, hijyen ve bebek paketi desteğinde bulundu.

Her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çeşitli illerden gelen yüzlerce tarım işçisi, Yüreğir'in birçok kırsal mahallesine yerleşip mevsimlik olarak çalışıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Çağırkanlı mahallesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, tek tek çadırları gezerek gıda kolisi, hijyen ve bebek paketi desteğinde bulundu.

Mevsimlik tarım işçilerinin ilçenin tarımsal üretimine büyük katkıları olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Şefkatle ve sevgiyle çocuklarımızın yüzünü güldürmek için buradayız. Mevsimlik tarım işçilerimize ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmek sosyal belediyecilik anlayışının en temel görevidir. Alın teri ile ekmeklerini kazanan misafirlerimizin Adana'mıza, ilçemize büyük katkıları oluyor. Bir ihtiyaçları olduğunda belediye olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren tarım işçileri ise birçok ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Kocaispir, çadırları tek tek gezdi gıda kolisi dağıttı
Kocaispir, çadırları tek tek gezdi gıda kolisi dağıttı
Kocaispir, çadırları tek tek gezdi gıda kolisi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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