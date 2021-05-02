Kocaispir: "Bu kent Süper Lig'i çok özledi"
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Kocaispir: "Bu kent Süper Lig'i çok özledi"

Kocaispir: 'Bu kent Süper Lig'i çok özledi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'un yılların özlemine son vererek Süper Lig'e çıkacağını söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'un yılların özlemine son vererek Süper Lig'e çıkacağını söyledi. Yüreğir'i Demirspor pankartlarıyla donatan Kocaispir, "Bir şehrin gelişmişliği spora verdiği değerle de ölçülür, Demirspor'umuzunSüper Lig'e çıkmasıyla Adana ekonomisi de Süper Lig'e çıkacaktır."

dedi.

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor'un şampiyonluk hedefine ulaşmasına bir maç kaldı. 26 yıllık özlemi sonlandırmak isteyen Mavi Şimşekler Balıkesir engelini de zorlanmadan aştı. Son haftaya zirvede giren Demirspor kentte büyük heyecana neden oldu. Balıkesir maçını statta izleyen Başkan Kocaispir,

Demirspor'un Menemen maçını da alarak 26 yıllık özleme son vereceğine

yürekten inandığını söyledi. Başkan Kocaispir, "Adana Demirspor'umuzun Türkiye'de birçok Süper Lig takımından daha fazla seyircisi var. Haftaya Mavi Şimşeklerin 26 yıllık özlem bitecek inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Yeni Adana Stadı'mızda Süper Lig maçlarını birlikte izleyeceğiz. Bu kent Süper Lig'i çok özledi. Şehrimize bu heyecanı yaşatan Adana Demirspor'umuzu yürekten kutluyorum" dedi.

Spora verilen değerin bir gelişmişlik ölçüsü olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Bir şehrin gelişmişliği spora verdiği değerle de ölçülür. Adana, spor alanında potansiyeli olan bir şehir. İnanıyorum ki Adana Demirspor'umuzun Süper Lig'e çıkmasıyla Adana ekonomisi de Süper Lig'e çıkacaktır. Adana bunu hak ediyor. Büyük heyecan yaşıyoruz. Son bir maç, son bir viraj kaldı. O engeli de aşarak inşallah erken bayram yapacağız. Bu sevince ortak olmak, bu heyecanı birlikte yaşamak için biz de Yüreğir'imizin bütün sokaklarını, caddelerini Adana Demirspor'umuza destek pankartları ile donattık. Şimdi bir ve beraber olma zamanı, şimdi destek zamanı" diye konuştu. - ADANA

Kocaispir: 'Bu kent Süper Lig'i çok özledi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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