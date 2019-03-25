Kocaispir, Belediyeye "Vatandaş Her Zaman Haklıdır" Yazdıracak

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kazandıklarında yapacakları ilk işin belediyeye "Vatandaş her zaman haklıdır" yazan tabela asacaklarını söyledi

Kocaispir, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Hizmet konusunda mesai kavramının olmayacağını ifade eden Fatih Mehmet Kocaispir, seçimi kazandıklarında yapacakları ilk işin belediyeye "Vatandaş her zaman haklıdır" yazan tabela asacaklarını söyledi. Özel firmalarda olduğu gibi, memnuniyet anketleri ile hem Yüreğir halkına hizmeti hem de çalışanları daha iyi motive edeceklerini söyledi.

Cenazelerde ilk gün yemeğini kendilerinin karşılayacağını da belirten Kocaispir, "Şehir dışına çıkacak cenazeler için özel yapım araçlar alacağız. Artık vatandaşımız, acı gününde ne yemek konusunu nede araç konusunu düşünmeyecek. Bu hizmetleri belediye olarak 7/24 mesai kavramı olmaksızın biz yapacağız. Bunun karşılığında sizlerden sadece "Allah razı olsun" demeniz yeterli olacaktır. Sizlerin bu ilgisi, teveccühü bizleri belediye başkanı yapacaktır. Ben ve ekibim yol arkadaşlarım olan meclis üyelerimiz ile hizmete hazırız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA