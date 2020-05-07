Kocaispir: "Basınımıza her zaman destek oluyoruz"
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Kocaispir: "Basınımıza her zaman destek oluyoruz"

Kocaispir:
07.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:56

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kamuoyunu aydınlatan basının ayakta kalmasının çok önemli olduğunu ifade ederek. "İmkanlar ölçüsünde her zaman destek oluyoruz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kamuoyunu aydınlatan basının ayakta kalmasının çok önemli olduğunu ifade ederek. "İmkanlar ölçüsünde her zaman destek oluyoruz" dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve günlük çıkan gazetelerin imtiyaz sahipleri Başkan Kocaispir'i ziyaret ettiler.

Ziyarette gazetecilerin zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalıştığını belirten ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, "Özellikle yaşanan salgın hastalık nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte basınımıza ilk destek, ilk adım Yüreğir Belediyesi'nden geldi. Bu destek can suyu oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden sona diğer başkanlarımızla da görüştük sağ olsunlar onlar da 'merak etmeyin, biz de varız' diyerek destek olacaklarını ifade ettiler. Gün dayanışma günü. Biz bu desteklerin sürekli hale gelmesini talep ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, "Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Gazetecilik zor ve meşakkatli bir iş. Gerçeklerden, doğru bilgiden sapmadan görevini layıkıyla yapan bütün basın mensuplarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatan basınımızın ayakta kalması çok önemli. İmkanlar ölçüsünde her zaman destek oluyoruz. Basınımızı destekleme konusunda duyarlı davranıyoruz. Küresel salgın sürecinde de biliyorsunuz öncülük ettik. Basınımızın sıkıntıya düşmesini asla istemeyiz. Yine yapılması gerekenler noktasında arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaparız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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