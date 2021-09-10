Kocaiskan'da Düğün Salonunda Sona Doğru
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Kocaiskan'da Düğün Salonunda Sona Doğru

Kocaiskan'da Düğün Salonunda Sona Doğru
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'ta Kocaiskan Mahallesinde yapımına başlanan düğün salonunda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları takip eden Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya önümüzdeki aylarda inşaat çalışmalarının tamamlanarak, düğün salonunun hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Kırkağaç Kocaiskan Mahallesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan düğün salonunda inşaat çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ile birlikte yürütülen çalışmaları takip etti. Çalışmalar hakkında Mahalle Muhtarı Celal Yıldız ve mahalle sakinlerine bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Önümüzdeki aylarda düğün salonunda inşaat çalışmasını tamamlamayı amaçlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımız modern salonda düğün ve taziye gibi etkinliklerini yapabilecek" dedi.

Memnuniyetini Paylaştı

Kocaiskan Mahallesi'nde yapılan düğün salonu nedeniyle memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarı Celal Yıldız, "Yapılan çalışmalardan biz memnunuz. Vatandaşlar düğün salonunu memnuniyetle karşıladı. Bizim için çok iyi oldu. Yağmurda, çamurda ev altında etkinliklerimizi yapıyorduk. Düğünün yanı sıra vatandaşlarımız taziyelerini de salonda yapabilirler" dedi. Mahalle sakini Mustafa Çay da, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalledeki ihtiyaçlarının yerine getirildiğini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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