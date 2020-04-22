KoçAilem'den 23 Nisan'da online çocuk şenliği
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KoçAilem'den 23 Nisan'da online çocuk şenliği

Koç Topluluğu'nun Koçlulara özel ayrıcalık platformu KoçAilem, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

22.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:16
KoçAilem'den 23 Nisan'da online çocuk şenliği

Koç Topluluğu'nun Koçlulara özel ayrıcalık platformu KoçAilem, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

KoçAilem'den yapılan açıklamaya göre, KoçAilem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlamaları evlere getiriyor.

TBMM'nin 100'üncü yılı dolayısıyla bir program hazırlayan KoçAilem, #100deMutluluk sloganıyla Koç Topluluğu Haberleri, Spor Haber'>Spor Kulübü YouTube sayfasından 23 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te, bu kez tüm Türkiye'deki çocukları canlı yayına katılmaya davet ediyor.

Uzun süredir evlerinde olan çocuklara keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen KoçAilem Online Çocuk Şenliği, sunucu Alp Kırşan'ın yapacağı açılışla başlayacak.

Koç Topluluğu çalışanlarının çocuklarından oluşan Koç Korosu'nun bayram şarkılarını seslendireceği şenlikte ayrıca "Zeytin Çekirdekleri" de bir performans sergileyecek.

Program süresince eğlenceli oyunlar ve deneyler öğrenecek olan çocuklar, "Hayalimdeki Meslek" bölümünde oyuncu Çağlar Çorumlu, müzisyen Oğuzhan Koç, Fenerbahçeli sporcular ve Topluluk çalışanlarına meslekleriyle ilgili sorular yöneltme fırsatı bulacak.

Çocuklar. Koç Topluluğu Spor Kulübü çocuk ekibinin dans gösterisini izledikten sonra ise hip-hop dans koreografi eğitimi de alabilecek. Sevilen ikili Kıvanç ve Burak'ın illüzyon gösterisini merakla izleyecek olan çocuklar, Oğuzhan Koç'un mini konserini de dinleme şansı yakalayacak.

Tüm program süresince işaret dili çevirisinin de yer alacağı online şenliğe ilişkin detaylar, KoçAilem Instagram hesabından takip edilebilecek.

Kaynak: AA

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