Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turizm yatırımları hız kesmeden yükseliyor. Tarihi proje Kocahan da çalışmaların yüzde 85'e yakını tamamlandı.

2004 yılında kurulan stratejik planlama dahilinde Şerif Paşa Meydanı ile başlayan çalışmalar, Cumhuriyet Meydanı ve cadde genişletmeleri ile ilçede gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği alışveriş yapabileceği bir alan oluşturulması ile devam etti.

Atatürk caddesinde bulunan ve 60 lı yıllarda siyasi rant uğruna yapılan bina da kamulaştırma ile yıkılarak araç cebi ve yayaların rahat edeceği, engellilerin rahatlığı düşünüldüğü kaldırımlar olarak hizmete sunuldu.

Üçüncü etap olarak değerlendirilen ve ilçede tarihi proje olarak değerlendirilen Kocahan da çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye kasasından para çıkmayarak ihale edilen projede yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezine prestij katacak Kocahan inşaatının yanında kaymakamlık lojmanı tamamlandı. 18 derslikli yeni okul binasının inşaatı da yüzde 60 oranında tamamlandı. Mevcut belediye otelini termal otel statüsü kazandıracak Türk hamamının inşaatının da kısa bir süre içerisinde başlayacağı belirtildi.

Yayalar rahat nefes alacak, araç parkı çoğaltılacak

Mevcut durumda dar kaldırımların bulunduğu ve esnafların kaldırım işgali ile yayalara ve engelli vatandaşlara geçit vermeyen belediye dükkanlarının olduğu alanda da anlaşma dahilinde yıkım çalışmalarına başlandı.

Sındırgı İlçe merkezinde yeşil alan ve araç parkı sayısını arttıracak çevre düzenlemesi çalışmaları da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılacak. Mevcut ağaçlara zarar verilmeden yapılacak peyzaj çalışmaları ile Kocahan çevresi görsel güzelliğe kavuşacak. Çalışmaların hızlandırılması adına mevcut dükkanlarda bulunan esnafların da dükkanlarını boşaltması bekleniyor.

Bölge esnafını mağdur etmemek adına belediye yonca pazarında dükkan yaptı

Projenin ihale aşamasından itibaren çevre esnaflara bilgilendirme toplantıları, istişare çalışmaları da gerçekleştirilmişti. Çevre düzenlemesi kapsamında 1990 yılında yol kenarına yapılan, görüntü kirliliği yapan mevcut belediye dükkanlarının da yıkım çalışmalarına başlandı. Mevcut esnafın mağdur olmamaları adına Yonca Pazarına inşa edilen dükkanlarda kiracılara yer gösterildi. Uzlaşma sağlanarak taşınan dükkanlarda da yıkım çalışmalarına başlandı. Cumhuriyet Meydanı ile Pazar yerini buluşturacak proje kapsamında Yonca Pazarına taşınan dükkanların yıkımına başlandı. Mevcut belediye dükkanlarının yıkılacağı alan ise araç park cebi ve yol genişlemesi ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Özellikle engelli vatandaşlar ve yayalar için geniş kaldırımlar büyük rahatlık sunacak.

Başkan Yavaş" Siyaset yapılacak, karalanacak değil, doğal şehre prestij katacak bir proje"

Projeye destek vererek dükkanlarını taşıyan kiracılara teşekkür eden ve çevredeki yalan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Şehrimize değer katacak bu büyük projeye engel olmayıp destek veren kiracılarımıza anlayışları için teşekkür ederiz. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, daha güzel ortamlarda hem esnafımıza, hem vatandaşımıza, hem de ilçeye gelen misafirlerimize hizmet verebilmektir. Siyaset yapılacak, karalanacak bir projeye değil, ilçenin çehresini değiştirecek, prestij katacak bir proje Kocahan. Biz ilk günden bu yana esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Taleplerine önerilerine cevap verdik. Mağdur olmamaları adına yer gösterdik. Ama bazıları var ki muhteşem bir projenin önünü kapatmak, farklı yerlere çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan da ricam şudur ki Sındırgı'ya engel olmayın, gelin el birliği ile Sındırgı'nın önünü açalım" dedi.

Proje hakkında detaylı bilgi vererek inşaat çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehir Sındırgı 2004lü yıllarda başlayan bizim belediyecilik serüvenimizde koyduğumuz akıl üzere yeni meydanlar ve sıkışan nüfusunu daha geniş alanlara yayma projesi stratejik planımız olarak sürekli bu yönde ilerlememize sebebiyet verdi. Öncelikle tarihi bir dokusu olan Şerifpaşa Meydanı akabinde ise Cumhuriyet meydanının iyileştirilmesi daha sonra ise Cumhuriyet Meydanı ile pazar yerinin buluşması anlamına gelen şu andaki Kocahan projesinin içerisindeyiz. Yani şehir merkezinde kalan bir Cumhuriyet ortaokulu, bu okulun kaldırılarak, yerine Sındırgı mimarisine uygun bir Kocahan diye bir çarşının yapılması yani 20 bin m2lik aşağı yukarı bir meydana dönüşme anlamına geliyor. Necip Fazıl Kültür Merkezi, Belediye oteli, Cumhuriyet Meydanı, kısa bir süre içerisinde yapımına başlayacağımız, projeleri hazırlanan Türk bahçesi, Yağcıbedir Müzesi, Kocahan ile taçlarak ilçe merkezine güzel bir konsept ile prestij katacak., Cumhuriyet ortaokulu, Spa merkezi ve Kaymakamlık lojmanı Sındırgımıza hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı