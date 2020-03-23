Kocahan'da imzalar atıldı, vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı
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Sındırgı, Güncel

Kocahan'da imzalar atıldı, vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı

17 Mart'ta ihalesi yapılan Sındırgı ilçesinin prestiji olacak KOCAHAN projesinde itiraz süresinin dolması ile birlikte Sındırgı Belediyesi ve ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandı.

23.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:33
Kocahan'da imzalar atıldı, vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı

İmzaların atılması ile birlikte çalışmalar anında başladı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, ihaleyi alan firma yetkilisi Ali Çakıroğu, AK Parti İlçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu ve meclis üyelerinin katılımı ile tarihi projenin imzaları Sındırgı Belediye Hizmet binasında atıldı.

62 dükkan, Türk hamamı, kaymakamlık lojmanı, 16 derslikli okul ve çevre düzenlemeleri proje kapsamında ilçeye kazandırılacak. Cumhuriyet okulu alanına yapılacak 62 dükkanın zemin katlarda bulunan 40 dükkanı müteahhit firmaya verilecek.

Belediye kasasından para çıkmadan gerçekleştirilen ihalede 22 dükkan Sındırgı Belediyesine kalacağı gibi aynı zamanda Sındırgı Belediyesi 1 milyon 210 bin lira dagelir elde edecek.

Sındırgı'da mega projelere imza atarak ilçenin kaderini değiştiren Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgı için prestij, şehir açısından mimari güzellik, turizm açısından işlevsel

ve Belediye bütçesinden hiç para kullanmadan yapılacak 8.000 m2 ve 19,2 milyon TL lik inşaatı kapsayan KOCAHAN projesini alan Müteahhit Mimar Ali Çakıroğlu ile sözleşmemizi imzaladık.24 ayda bitecek projede ısrarlarımız ile 18 Ayda bitirme taahhüdü aldık. Yeni Okul Eylül ayına yetişecek. Virüs ile mücadele ettiğimiz şu sıkıntılı dönemde böyle büyük bir projenin ihalesini almak cesaret isteyen bir iş. Türkiye artık eski Türkiye değil, umut var, her şartta gelecek var. İnşallah hep birlikte virüsle mücadele dönemini de atlatacağız. Daha güçlü bir şekilde, daha güzel bir ortamda büyümeye ve gelişemeye devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız belasız bitirmeyi Rabbim nasip etsin. " şeklinde konuştu.

Yeni Okul Eylül'e kadar Tamamlanacak

Proje alanında bulunan eski ve depreme dayanıklılık konusunda düşük not almış Cumhuriyet İlkokulu yerine Harmanlık Mevkiine yeni bir okul kazandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile takas işlemi gerçekleştirildi. Proje alanında kamulaştırma ve imar işlemleri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet İlkokulu depreme dayanıksızlık raporu olduğu için mevcut konumda boşaltılmıştı. İmzaların atılması ile birlikte müteahhit firma çalışmalarına başladı. Milli Eğitim bakanlığınla imzalanan protokol gereği boşaltılan okul binasında yıkım ve harfiyat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçe Merkezinde 12 Dönümlük Meydan

Şerif Paşa Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesinde yapılan çalışmalar ile başlayan meydan projesinin son etabı olan Kocahan Cumhuriyet Çarşısı projesi ile ilçe merkezinde etkinlik, yeşil alan ve alışveriş alanı olarak 12 dönüme yakın bir meydan kazandırılmış olacak. Daha önce yapılan çalışmalar vatandaş nezdinde görülen araç parkı yetersizliği, yeşil alan ile ilgili sorunlarda bu projenin tamamlanması ile birlikte çözüme kavuşmuş olacak.

Proje ile Atatürk Caddesi üzerinde bulunan belediye dükkânlarının olduğu alanda araçlar ve tur otobüsleri için park alanı oluşturulacak. İki katlı toplamda 62 dükkânın yapılması planlanan projede dükkân satışlarında öncelik mevcutta bulunan esnaflara verilerek mağduriyet oluşmaması planlanıyor. Mevcutta bulunan belediye dükkânları da yeni yapılacak dükkânların tamamlanmasından sonra yıkılacak. Bu sayede mevcut esnafın zarar görmemesi sağlanacak.

6,5 dönümlük alan içerisinde uygulanacak proje ile yaklaşık 4 dönümün üzerinde yeşil alan ve meydan kazandırılacak. Çevre yoluna yeni yapılacak otogar ile mevcut otogar alanı da otopark ve meydan olarak hizmete sunulacak.

İlçe Merkezi Sosyal Yaşam Alanı Halini Alacak

Kocahan Cumhuriyet Projesi kapsamında belediye oteli yanında bulunan belediye mülkiyetindeki binanın bir kısmı Türk Hamamı olarak hizmete geçirilecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Çocuk Belediyesi, Belediye Oteli, Öğretmen Evi gibi sosyal tesislerde proje ile entegre olacak. Şerif Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Pazar yerine kadar olan meydan ve alışveriş alanı olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın ustalık dönemi projeleri arasında yer alan Kocahan Cumhuriyet Pazarı, Türk Hamamı, Çocuk Belediyesi, Yeni Okul projesi tek proje dahilinde iki yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Belediye Oteli ile entegre yapılacak Türk hamamı ile birlikte Beleye oteli de termal otel statüsü kazanmış olacak.

Özellikle tarihi bir doku ile oluşturulacak proje ilçe merkezine estetik bir görünüm sunacak. İki katlı yapılması planlanan dükkân kısmında cep sineması, konferans salonu gibi sosyal kullanım alanları da yer alacak. İlçeye gelen ziyaretçiler yaya öncelikli proje ile Şerif Paşadan Pazar yerine kadar rahat bir şekilde gezme ve alışveriş yapma imkânına sahip olacak.

Kaynak: Bültenler

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