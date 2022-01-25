"Kocagazi" mezarı başında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kocagazi" mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fotoğraf sanatçısı olan Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Battalgazi Barlas, vefatının 1'inci yılında kabri başında anıldı.

EMİRDAĞ, AFYON (İHA) - Fotoğraf sanatçısı olan Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Battalgazi Barlas, vefatının 1'inci yılında kabri başında anıldı.

Aslen Afyon Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca köyünden olan, Eskişehir'de ikamet eden, sağlık ve basın camiasında yakından tanınan Battalgazi Barlas, geçtiğimiz yıl 25 Ocak'ta Sarı Sungur'da bulunan evinde vefat etmişti. Ödüllü fotoğraf sanatçısı Barlas'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.

Dualarla anıldı

Vefatının 1'inci yıldönümünde Battalgazi Barlas'ı arkadaşları dualarla andı. Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği de "Kocagazi" lakabıyla tanınan ve sürekli gülen yüzüyle herkesin çok sevdiği Battalgazi Barlas için, "Kocagazi namıyla anılan üyemiz Battalgazi Barlas'ı kaybının 1'inci yılında özlemle anıyoruz. Fotoğrafçı dostumuzu fotoğrafları, kocaman gülüşü ve sevecenliğiyle daima hatırlayacağız. Huzur içinde uyusun" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı. - ESKİŞEHİR

Kocagazi mezarı başında anıldı

Kocagazi mezarı başında anıldı

Kocagazi mezarı başında anıldı

Kocagazi mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Emirdağ, Afyon, Vefat, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title