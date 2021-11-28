KocaelisporMenemenspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig 14. Hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmasının ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "İstifayı düşüneceğim" derken, Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise "Maçı kazanmayı bildik " diye konuştu.

Akçay: "İstifayı düşüneceğim"

2-1'lik mağlubiyetin ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tuttuğumuz müsabaka oynamamıza rağmen iki bariz hata bize mağlubiyet getirdi. Başka pozisyon da yok gibi. Biz müsabakayı çevirmek için çok uğraştık, çaba gösterdik. Sonuçta başarılı olamadık. İkinci golden sonra zaman da kısa olunca kendi evimizde müsabakayı kaybettik. Büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Güveni, taraftarla ilişkimizi bozuyor. Herkesi rahatsız eden durum oluşturuyor. Futbolda bunlar da var. Bir sıkıntı yok. Değerli oyuncularımız var. Kocaelispor'un oyuncuları. Bunlardan başka oyuncular da yok. Taraftar tepkisinde haklıdır. Gereği neyse yaparız. İstifayı düşüneceğim" dedi.

Dilaver Mutlu: "Kazanmayı bildik"

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise basın toplantısında şu ifadeleri kaydetti: "Son derece zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Bütün hafta buna göre çalıştık. Kocaelispor'un ilk 15 dakikalarda goller bulduğunu biliyorduk. Erken gol bularak oyunda tutmaya çalıştık. Kocaelispor güçlü, iyi bir ekip. Buradan puan çıkarmak kolay değil. Deplasmanda pozisyonlara girmek de zor. Bugün girdiğimiz pozisyonları gol yaptık. Maçı kazanmayı bildik. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Kocaelispor'a başarılar diliyorum." - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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