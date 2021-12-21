Kocaelispor, Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor, Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı

Kocaelispor, Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz Özeren'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Yılmaz'a verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilendi.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title