Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Kocaeli ekibi, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın rahatsızlığı nedeniyle antrenmana yardımcı antrenör Turgay Karslı koordinesinde çıkan Kocaelisporlu futbolcular, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman pas, top kapma ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Karslı, antrenmanın ardından gazetecilere kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bolu'daki ikinci etap kamplarının verimli geçtiğini anlatan Karslı, "Burada tamamen sonuçlandırma ve taktik ayaklı bir dönem geçiriyoruz. Üç hazırlık maçımızı da burada oynayacağız. Herhangi bir eksiğimiz ve sakatımız yok. Günde çift idmanla çalışıyoruz. Oynayacağımız üç maç bizim için taktik olarak bir ölçü ama sonuçları açısından, ligin değerlendirilmesi açısından bir önem arz etmiyor." diye konuştu.

Karslı, transfer çalışmalarına değinerek, "Kocaelispor için transfer hiç bitmiyor ve bitmez. İhtiyaç duyduğumuz her alana her zaman oyuncu bakıyoruz. Ama bu bizim sürekli ihtiyaç duyduğumuz anlamına da gelmiyor. Ama hücum ya da savunma bölgesine bizim işimize yarayacak bir futbolcu bulduğumuzda da onu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezondan beklentilerinden bahseden Karslı, ligde çok fazla şampiyonluğa aday şehir takımının olduğunu kaydetti.

Karslı, küçük küçük adımlarla büyük hedefe ulaşmak istediklerini dile getirerek, uzun vadeli bakıldığında Süper Lig'e çıkmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Kısa vadede ilk 10'u planlayıp, orta vadede ilk 5'i, uzun vadede de zirveyi planlayıp sezonun sonunda mutlu bir şekilde bu ligi göğüslemek istiyoruz." diyen Karslı, çalışmalarını buna yönelik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karslı, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "Son durumu bu ayın sonunda yapılacak doktor kontrolü sonrasında netleşecek. O da istiyor. Bu takımın hocası Mustafa Reşit Akçay'dır. Ne zaman isterse doktoru nasıl uygun görürse bıraktığı yerden takımla devam etme şansına her zaman sahip." şeklinde konuştu.

Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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