SPOR Kocaelispor ve Sakaryaspor Başkanları: İki takım 1'inci Lige değer katar

SPOR Kocaelispor ve Sakaryaspor Başkanları: İki takım 1'inci Lige değer katarErgün AYAZ-Dinçer AKBİR-Ramiz Kaan OKTAR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, iki takımın birlikte 1'inci Lige çıkmasının lige değer katacağını söyledi.

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Ramiz Kaan OKTAR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, iki takımın birlikte 1'inci Lige çıkmasının lige değer katacağını söyledi.

Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor 1'inci Lige çıkmak için karşı karşıya gelecek. 2021-2022 sezonunda 1'inci Lig'in 19 yerine 20 takımla oynanması gündeme gelirken, Kocaelispor ve Sakaryaspor Başkanları konuyu değerlendirdi.

İki takımında lige değer katacağını söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 'Kocaelispor camiası olarak şehri yöneten siyasi irade ile birlikte taraftarımızla hatta hatta Sakaryaspor Başkanı ile bir temasımız ve girişimimiz oldu. Federasyon ve Cumhurbaşkanlığı ile temasımız oldu. Sakarya ve Kocaeli büyük camia, futbolun merkezi olan milli takıma önemli futbolcular kazandıran iki güzide takım. İki takımın kesinlikle bir üst ligde olmasını canı gönülden istiyoruz. Camia takımlarının yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı iki kent. Futbola aşina olan iki kent. Lige ciddi anlamda değer katacağına, futbolun geleceğine ciddi anlamda yön vereceğini düşünüyorum. Sakarya ve Kocaeli'nin el ele 1'inci Lig'de olması Türk futboluna ciddi anlamda değer katacağına inanıyorum' dedi.

"1'İNCİ LİG'E ÇOK GÜZEL BİR HAVA GETİRİR"

Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ise "Biz ne olursa olsun Sakaryaspor olarak Cuma gününe ve maç saatine kendimizi hazırlıyoruz. Yarın Allah izin verirse İstanbul'a hareket edeceğiz ama tabii ki isteğimiz iki köklü camianın zarar görmemesi. Hem Sakarya hem de Kocaeli birlikte TFF 1'inci Lig'e birlikte çok güzel bir hava getirir. Seyircisiyle Türkiye'de marka olmuş iki şehir, birlikte çıkartılırsa her iki şehir de üzülmemiş olur. Çünkü gerçekten her ikisi de marka şehir. Sakaryaspor olarak her şeye hazırız. Olursa isteğimiz iki takımın birlikte çıkması ama olmazsa da çıkıp maçımızı oynayıp Kocaelispor'u yenip kupamızı şehrimize getireceğiz? diye konuştu.

