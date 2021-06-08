Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası
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Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası

Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaelispor eski başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Kocaelispor eski başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle eski başkanlar ve yöneticilere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kocaelispor eski başkanları ile yöneticileri hakkında zimmete para geçirme ve resmi evraklarda usulsüzlük iddiasıyla Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Ç., A.T.T. ve sanık avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti, 'zimmet' suçundan eski başkanlardan S.G'nin 7 yıl 3 ay 15 gün, M.Ç'nin 5 yıl 2 ay 15 gün, eski yönetici A.T.T'nin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, diğer sanıkların beraatlarına hükmetti.

(Fehime Kartal/ İHA)

Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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