Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası

Kocaelispor eski başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Kocaelispor eski başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle eski başkanlar ve yöneticilere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kocaelispor eski başkanları ile yöneticileri hakkında zimmete para geçirme ve resmi evraklarda usulsüzlük iddiasıyla Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Ç., A.T.T. ve sanık avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti, 'zimmet' suçundan eski başkanlardan S.G'nin 7 yıl 3 ay 15 gün, M.Ç'nin 5 yıl 2 ay 15 gün, eski yönetici A.T.T'nin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, diğer sanıkların beraatlarına hükmetti.

(Fehime Kartal/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı