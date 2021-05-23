Kocaelispor'un unutulmaz ismine hediye verildi
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Kocaelispor'un unutulmaz ismine hediye verildi

Kocaelispor'un unutulmaz ismine hediye verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, 1991-92 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Melih Gürbüztürk'e gönderdiği Kocaelispor hediyeleri, efsane ismi duygulandırdı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, 1991-92 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Melih Gürbüztürk'e gönderdiği Kocaelispor hediyeleri, efsane ismi duygulandırdı.

Başkan Hürriyet, 'Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor' dergisi ve posteri ile 91-92 sezonunda yaşadığı şampiyonluğa özel olarak hazırlanan plaketi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Melih Gürbüztürk'e de gönderdi. 80'li ve 90'lı yıllarda 140'tan fazla maçta Kocaelispor formasını terleten Gürbüztürk'e, geçtiğimiz yıl Kocaelispor'un 3. lig şampiyonluğuna özel hazırlanan hediyeleri ulaştıran başkan Hürriyet, bu yıl da özel şampiyonluk plaketiyle Gürbüztürk'ü sevindirdi.

"Vefa örneği"

Hürriyet'in, İzmit Belediyesi personeli ile Gürbüztürk'ün evine kadar gönderdiği dergiler ve özel plaket, uzun yıllardır MS ile mücadele eden unutulmaz orta saha oyuncusuna moral oldu. Hediyelerinden dolayı Hürriyet'e teşekkür eden Gürbüztürk, "Başkanım çok mutlu oldum. Unutulmadığım için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir vefa örneği sergiliyorsunuz. Görevinizde başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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