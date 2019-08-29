29.08.2019 19:34

- Kocaelispor'un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı

10 yıl sonra transfer yasağının kalkması yönetim ve taraftarları sevince boğdu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:

"10 yılına bakıldığı zaman yapılanların ne kadar önemli olduğu ortada"

KOCAELİ - TFF 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un 10 yıllık transfer yasağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile borçlarının ödenmesi ile kalktı.

TFF 3. Lig'de mücadele veren Kocaelispor'un 10 yıllık transfer hasreti sona erdi. SSK, Vergi Dairesi ve benzeri borçları nedeni ile 10 yıldır transfer yapamayan Kocaelispor'un borçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan şirketlerle sponsor anlaşması yapılması ile ödendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan sponsor anlaşmaları sonrasında borçların ödenmesi ile takım için transfer imkanı doğdu. 10 yıldır transfer yapamayan ve takımın alt yapısından yetişen futbolcularla mücadele etmeye çalışan Kocaelispor için transfer yasağının kalkması ile takım yönetimi ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Düzenlenen basın toplantısında tüm kentin merakla beklediği müjde verildi

Yasağın kalkmasının ardından takım yönetimi uzun süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarını sonuçlandırılması için çalışmalar başlatılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez düzenledikleri basın toplantısında tüm kentin merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Takım yönetiminin, taraftar gruplarının da katıldığı toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un bir üst liglere yükselebilmesinde büyük bir engel olarak önünde duran transfer yasağını kaldırılması için belediye bünyesindeki şirketlerin geliri ile kaynak oluşturduklarını ifade etti Takım Başkanı Üzülmez ise Kocaelispor'a verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a teşekkür etti.

Hüseyin Üzülmez: "Kocaelispor'un 10 yıllık transfer esaretini bitirmiş durumdayız"

Uzun yıllardır bulunan transfer yasağının mutluluğu yaşadıklarını belirten Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "En sıkıntılı duruma düştüğümüz zamanlarda bile verdiği tesellilerle, tembihlerle çok sıkıntılı geçen bu süreci hamdolsun atlattık. Bu süre içerisinde bir kez daha sayın başkanımıza tüm kalbimle şahsım, yönetim kurulum ve Kocaelispor camiası adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte Valimiz, siyasi partilerimizin il başkanları, tamamı olmasa da milletvekillerimizin bir kısmı, ilçe belediye başkanlarımız, birçok insan bizlere destek verdi. Sanayicilerimiz de destek verirken, Kocaelispor taraftarımız manevi destekleri ile destek verdi. Yönetim kurulumuz çok ağır bir çalışma temposu, büyük fedakarlıklarla çalıştı. Umutsuzluğa düştüğümüzde kendimizi motive ettik ama gerçekten 10 yıllık belediyecilik, 35 yıllık ticaret hayatımda Kocaelispor'un vermiş olduğu stres en yoğunu ve yorucuydu. Çok şükür bunu atlatmayı Allah bize nasip etti. Bugün sizlerin karşısında Kocaelispor'un 10 yıllık transfer esaretini bitirmiş durumdayız. Hem vergi dairesi hem SGK ile ilgili borçları ödemiş ve yapılandırmış şekilde Türkiye denklemindeki kulüplerin belki de yüzde 10'unda olmayacak temizlikte bir kulüp olarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz" dedi.

Tahir Büyükakın: "10 yılına bakıldığı zaman yapılanların ne kadar önemli olduğu ortada"

Bundan sonra kentin Kocaelispor'u sahiplenmesi ve kentin takımı yapması gerektiğini söylen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Böyle bir kararın altına imza attık. Aslında yeni başlıyoruz. Bence artık her şey bitmiş değil. İşin zor tarafı şimdi başlıyor. Bu desteklerle Kocaelispor için yeni bir sayfa açmak, yeniden başlamak önemli bir konu ve çok da değerli bir şey, Kocaeli'nin son 10 yılına bakıldığı zaman yapılanların ne kadar önemli olduğu ortada ama bitti mi? Hayır. Süper Lig çok ciddi bir yer, ciddi bir hedef. Bu hedefe ulaşmamız için bizim yapmamız gereken birkaç tane daha ciddi bir konu var. Bunlardan bir tanesi kentin takımı sahiplenmesidir. Kentin tüm unsurları takımı sahiplenmezse, iş dünyası, Sivil Toplum Kuruluşları bu takımı sahiplenmezse bizim sadece Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile takımı Süper Lig'e çıkarma şansımız yok. Bunu herkesin çok açık bir şekilde bilmesi lazım. Milyon dolarlık transferlerin olduğu bir ligde Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesini verseniz sadece 1 transfer bile yapamazsınız. Dolayısıyla gerçekçi olmamız lazım. Bu takımın eskiden olduğu gibi futbolcu yetiştirip satacak bir takım haline gelmesi, yani altyapısının güçlendirilmesi lazım. Önümüzdeki süreçte Kocaelispor'un hep birlikte ayağa kaldırılması için bir seferberlik başlatalım diyorum. İnşallah hep birlikte kent olarak Kocaelispor'a sahip çıkacağız. Hep birlikte Kocaelispor'u Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA