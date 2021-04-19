Kocaelispor'un tarihi dergide anlatılacak
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Kocaelispor'un tarihi dergide anlatılacak

Kocaelispor'un tarihi dergide anlatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaelispor'u yeni nesillere daha iyi tanıtmak ve şehrin spor hafızasında kalıcı bir iz bırakmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan 'Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor' isimli dergi, 24 Nisan'da dağıtılacak.

Kocaelispor'u yeni nesillere daha iyi tanıtmak ve şehrin spor hafızasında kalıcı bir iz bırakmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan 'Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor' isimli dergi, 24 Nisan'da dağıtılacak.

İzmit Belediyesi, kentin en büyük markası Kocaelispor'un geçmişten günümüze yaşadığı tüm şampiyonlukların ve Türkiye Kupası zaferlerinin yer aldığı 'Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor' isimli dergisi hazırladı. Uzun süren çalışmalar sonrasında 52 sayfa olarak hazırlanan dergi, 2 bin adet basıldı. Dergide Kocaelispor'un 55 yıllık mazisinde elde ettiği 5 şampiyonluk ve 2 Türkiye Kupası zaferine geniş olarak yer verildi. Yeşil-Siyahlı kulübün efsane futbolcuları ve yöneticilerinin de yer aldığı dergide o dönemlerde kentimizde yayın yapan gazetelerden alınan haber kupürleri kullanıldı. Derginin dağıtımına Dünya İzmitliler Günü olarak da ilan edilen 24 Nisan Kocaelispor'un kuruluş yıldönümü öncesinde başlanıyor.

İzmit Belediyesi ayrıca Kocaelispor tarihindeki 7 şampiyonluğu getiren kadroların yer aldığı bir büyük poster de bastırdı. Posterde bulunan 8'inci çerçeve ise boş bırakılarak içine 'Yükleniyor' mesajı yazıldı. - KOCAELİ

Kocaelispor'un tarihi dergide anlatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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