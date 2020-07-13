Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı
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Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı

Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandıKOCAELİSPOR'un 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselmesi, coşkuyla kutlandı.

13.07.2020 01:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:45

Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı

KOCAELİSPOR'un 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselmesi, coşkuyla kutlandı. Denizde ve kentte meşaleler yakan taraflarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, geç saatlere kadar şampiyonluk turu attı. Kocaelispor, TFF 3'üncü Lig şampiyonu olarak 2'nci Lig'e çıktı. Bugün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Süper Lig şampiyonlarına yakışacak bir kutlama programı düzenlendi. Yapılan programda oyuncular, teknik heyet ve seçilen tribün liderlerinin katıldığı bir vapur gezisiyle başlayan programda, İzmit Marina İskelesi'nden açılan Kocaelispor arması ve renkleri ile giydirilmiş vapur, Derince, Değirmendere ve Gölcük iskelelerine yaklaşarak buradaki taraftarları selamladı. Daha sonra İzmit Marina İskelesi'ne dönen vapuru taraftarlar ellerinde yeşil meşaleler ile karşıladı.

İskelede düzenlenen törende oyuncular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa töreninin ardından takım otobüsüyle yola çıkan oyuncular, kendilerine eşlik eden onlarca araç konvoyu ile Yürüyüş Yolu, Mehmet Ali Paşa ve Yahya Kaptan mahallelerini dolaşarak halkı selamladı. Şehir turunun ardından şampiyonluk kutlamaları sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı kupa töreninde sosyal mesafe kuralına ise uyulmadığı görüldü. Takım kaptanı Burak Süleyman çok mutlu olduklarını belirterek, "Kocaelispor çok uzun senelerdir bu anı bekliyor. Keyfini çıkarıyoruz şu anda. Kocaelispor kesinlikle çok daha büyük başarıları hak ediyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli, en önde gelen camialarından biri Kocaelispor. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Kocaelispor'un hak ettiği yer Süper Lig. Oraya yürüyüşü kesinlikle devam edecek.ö dedi. Takım içerisindeki arkadaşlıklarını sahaya yansıttıklarını söyleyen Taha Batuhan Yayıkçı, ?Bütün takım arkadaşlarımı buradan teker teker tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum.ö diye konuştu. Sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını açıklayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Kocaelispor sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Bizler 9. haftada göreve geldik. Kesinlikle bu hedeften sapma yoktu. Göreve geldiğimiz andan itibaren iyi bir seri yakaladık. 10'da 10 gibi, Kocaelispor tarihine geçecek üst üste bir galibiyet serisi yakaladık ve Kocaelispor bugün en yakın rakibinin 14 puan önünde sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonu şampiyonluğu Kocaelispor'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Süper Lig yolunda atılan bu ilk adım, önümüzdeki yıl ikinci adım olarak tekrarlanır. İnşallah ikinci ligde de Kocaelispor misafir olup 1. Lige çıkar.ö dedi. Transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, şöyle konuştu:

"Biz kurumsal olarak, yaklaşık 11 yıllık süre zarfında, transfer tahtası açılmamış, ümitsizliklerin artık tavan yaptığı ve ekonomik anlamda da Kocaelispor'un dip yaptığı bir dönemde yükselişe geçmenin çalışmalarını yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte bir yapılanma yaptık. Öncelikli hedefimiz transfer tahtasını açıp iddialı bir takım oluşturmak, kulübün kurumsal anlamda devlete, kurumlara ve kişilere olan borçlarını ödeyip yola çıkmak. Bütün bunları hamd olsun işin başında yaptık. Transfer tahtasını açtıktan sonra şampiyon olacağına inandığımız bir kadro kurduk. Hatta çok iddialı bir söz ile biz sezon bitmeden, 7-8 hafta kala şampiyon olacağımızı neredeyse ilan ettik. Allah'a şükrediyorum, 7-8 hafta kala rakiplerimiz pes etti ve o verdiğimiz sözü, futbolcularımız yerine getirdi. Çok büyük bir puan farkıyla, matematiksel olmasa da şampiyonluk geldi. Sonrasında dünyada ve ülkemizde koronavirüs pandemisi ortaya çıktı. Neredeyse hayat durdu, her şey durdu. Şampiyonluğumuzun tadını çıkaramadık. 'Ligler iptal mi olacak' Bu başarıyı, bu şampiyonluğu sil baştan yeniden mi yapacağız?? diye endişelenmedik değil. Ama çok şükür, ülkemizin, devletimizin koronavirüsle mücadeledeki başarısı, hayatın beklenenden daha önce normale dönüş çalışmaları ümitlendirdi ve bu hafta şampiyonluğumuz resmi olarak tescil edilmiş oldu."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin şampiyonluğu çok istediğini ve hak ettiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

"Şehrin uzun vadede hayal ettiği bir şeydi. İnsanlarımız bekliyordu. Şampiyonluğu hak etmiştik. Taraftarımız hak etmişti. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz hak etmişti. Şehir hak etmişti. Beklenen oldu. 'O sene, bu sene' demiştik. Bütün şehir inanmıştı. Herkes çok emek vermişti. Beklenen de oldu. O sene, bu sene, bundan sonra her sene diyoruz inşallah.ö

Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı

Kaynak: DHA

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