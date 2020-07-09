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Kocaelispor'un şampiyonluğu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayımladığı mesajla 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa kavuşan Kocaelispor'u tebrik etti.

Kocaelispor'un şampiyonluğu
09.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:28

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayımladığı mesajla 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa kavuşan Kocaelispor'u tebrik etti.

Mesajında "Süper Lig yolunda Kocaelispor'umuzun yolu açık olsun" ifadesine yer veren Büyükakın, Kocaelispor'un yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarıyla bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini vurguladı.

Kocaeli'nin ve Kocaelispor'un her alanda en üst liglerde temsil edilecek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Büyükakın, mesajında şunları aktardı:

"3. Lig 2. Grup'ta lige verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla Kocaelispor'umuzu şampiyon ilan etti. Bir olduk, birlik olduk, birlikte şampiyon olduk. Bu zafer, hem Kocaelispor'umuz, hem de kent için büyük önem taşıyor. Çünkü Kocaeli'de yaşayan 7'den 70'e hepimiz şampiyonluğu çok özlemiştik. Ulaşım, sanayi, ticaret, sağlık, turizm, çevre, tarım, şehircilik gibi alanlarda dünya şehirleriyle yarışan Kocaeli, futbolda ve tüm spor dallarında da en üst liglerde yer almayı hak ediyor."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu şampiyonluğu beklediklerini ve şehri yeşil-siyah renklere boyadıklarına değinen Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonra yapılması gereken, bugünden geleceğe güçlü, kurumsallaşmasını tamamlamış, yarınlara güvenle bakan bir Kocaelispor oluşturmaktır. Kentle bu kentin takımını buluşturmak, taraftarlarımızla takımımızın kucaklaşmasını sağlamaktır. Şampiyonluk yolunda bir tuğla bile koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor denince Kocaeli'nin her köşesinde kalplerin bir ve beraber attığını görmek en büyük mutluluğumuzdur.

Kocaelispor söz konusu olunca bundan sonra da elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kocaelispor'un ayakları üzerinde durması için de gerekli adımları atacağız. Bir Kocaelispor taraftarı olarak 2. Lig'de Kocaelispor'umuza, yönetimimize, sahada ter döken futbolcularımıza sonsuz başarılar diliyorum. Yaz-kış demeden, en uzak deplasman maçlarında bile takımımızı yalnız bırakmayan, her biri alnından öpülesi taraftarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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