Kocaelispor, Tisdell ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor, Tisdell ile yollarını ayırdı

Kocaelispor, Tisdell ile yollarını ayırdı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tisdell ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Tisdell'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title