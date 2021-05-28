Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan KOCAELİSPOR: Bayram- Semih, Numan, Musa, Gökhan Meral, Murat Cem (Dk. 85 Yılmaz), Mesut, Burak Süleyman (Dk. 76 Dilaver), İrfan (Dk. 85 Batuhan), Benhur (Dk. 86 Yiğitali), Tahir (Dk.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

KOCAELİSPOR: Bayram- Semih, Numan, Musa, Gökhan Meral, Murat Cem (Dk. 85 Yılmaz), Mesut, Burak Süleyman (Dk. 76 Dilaver), İrfan (Dk. 85 Batuhan), Benhur (Dk. 86 Yiğitali), Tahir (Dk. 76 Bahattin) SAKARYASPOR: Oğuz - Hakan (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Burak, Ümit, Canberk, Azad, Çağrı (Dk. 46 Ali), Nuri (Dk. 62 Oğuzhan), Muhammet, Abdülaziz (Dk. 62 Hasan Bilal), Berk (Dk. 67 Caner)GOLLER: Dk. 2 Musa, Dk. 38 Benhur, Dk. 41 Murat, Dk. 88 Bahattin (Kocaelispor)SARI KARTLAR: Murat, Numan, Bahattin (Kocaelispor) - Canberk, Ümit, Mehmet Boztepe (Sakaryaspor)KIRMIZI KART: Dk. 65 Azad (Sakaryaspor)

Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Kocaelispor, Manisa FK ve Eyüpspor'un ardından TFF 1'inci Lig'e çıkan 3'üncü takım oldu.

2'nci dakikada Kocaelispor'un sol kanattan Burak Süleyman ile kullandığı korner vuruşunda Musa Nizam'ın kafa vuruşu üst direkten döndü, devamında, Musa Nizam topu filelerle buluşturdu: 1-0 9'uncu dakikada Sakaryaspor'un Nuri ile sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Burak Öksüz'ün ceza sahası içinden gelişine şutu üstten auta çıktı. 27'nci dakikada sol kanattan Burak Süleyman'ın ortasında Tahir Babaoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu kornere çeldi.34'üncü dakikada Kocaelispor'un sağ çaprazdan kazandığı duran topta İrfan Başaran'ın şutu yan ağlarda kaldı.38'inci dakikada Tahir'in ceza sahası içinde yerden pasında Benhur Keser topu boş ağlara gönderdi: 2-0.41'inci dakikada yine sağ kanattan yüklenen Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın pasında Murat Cem topu ağlara gönderdi: 3-0.45+3'üncü dakikada Berk'in kullandığı duran topta kaleci Bayram gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.50'nci dakikada Tahir Babaoğlu'nun kafa pasında ceza sahası içinde Burak Süleyman'ın yerden şutu direğin yanından auta çıktı.88'inci dakikada uzun topla ceza sahası dışında buluşan Bahattin yaptığı aşırma vuruşla topu kaleci Oğuz'un üzerinden ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu