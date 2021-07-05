Kocaelispor tempoyu arttırdı
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Kocaelispor tempoyu arttırdı

Kocaelispor tempoyu arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Kocaelispor sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ikinci antrenmanında taktik ağırlıklı çalışmalar yapılırken antrenman çift kale maç ile sonlandı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor sezon öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Yardımcı Antrenör Turgay Karslı yönetiminde sürdüren Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapan yeşil-siyahlı ekip akşam antrenmanında ise topla çalışmalar gerçekleştirdi. Kocaelispor yarın günü tek antrenmanla geçirecek. - ERZURUM

Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı
Kocaelispor tempoyu arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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