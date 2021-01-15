Kocaelispor, teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayırdı
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Kocaelispor, teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayırdı

15.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:00
Kocaelispor, teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayırdı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayırdı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayırdı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erhan Altın ve ekibiyle karşılıklı görüşülerek yolları ayırma kararı alındı.

Altın ve ekibine bu zamana kadar verdikleri emekler için teşekkür edilerek, bundan sonraki hayatlarında başarı dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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