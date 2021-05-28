SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci (2)Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİSPOR'un, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı.

SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci (2)

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİSPOR'un, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı. Sokaklara dökülen taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Kocaelispor, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile karşılaştı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Bu sonuçla Kocaelispor TFF 1'inci Lig'e yükselirken, kentte büyük sevinç yaşandı. 2009-2010 sezonunda 1'inci Lig'e veda eden Kocaelispor'un lige dönüşünün mutluluğunu yaşayan taraftarlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kutlama yaptı. İzmit'te meydanlarda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlendi.

SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 23:43:26. #1.15#

title