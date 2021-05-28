SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci (2)Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİSPOR'un, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı.
SPOR Kocaelispor taraftarlarının TFF 1. Lig sevinci (2)
Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİSPOR'un, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı. Sokaklara dökülen taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.
Kocaelispor, Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile karşılaştı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Bu sonuçla Kocaelispor TFF 1'inci Lig'e yükselirken, kentte büyük sevinç yaşandı. 2009-2010 sezonunda 1'inci Lig'e veda eden Kocaelispor'un lige dönüşünün mutluluğunu yaşayan taraftarlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kutlama yaptı. İzmit'te meydanlarda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı