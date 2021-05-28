Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Spor

- Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!

- Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!

Binlerce taraftar yıllar sonra 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor

KOCAELİ - Kocaelispor'un TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1.Lg'e yükselmesi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar Kocaeli'de sokaklara dökülerek galibiyeti kutlamaya başladı.

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un taraftarları, galibiyet ve play-off sevincini sokaklara dökülerek kutladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son düdüğün çalınmasıyla evlerinden çıkan taraftarla İzmit merkezine akın etti. Başta İzmit merkezi olmak üzere kentin 4 bir yanında sokaklara dökülen binlerce taraftar kutlamalara başladı.

Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 23:10:26. #1.13#

title