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Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor

- Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor Kocaelispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla şampiyon ilan edilmesinin ardından, tüm kent yeşil-siyah renklere büründü.

17.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:21

- Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor

KOCAELİ - Kocaelispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla şampiyon ilan edilmesinin ardından, tüm kent yeşil-siyah renklere büründü. Körfez ekibinin taraftarları ise, takımlarını yeniden Süper Lig'de görmeyi hayal ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele ederken, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen liglerden sonra, TFF'nin lider takımların şampiyonluklarını tescil etmesiyle en yakın rakibi ile 14 puan farkla liderliği elinde bulunduran Kocaelispor, 11 yıl sonra profesyonel liglerde şampiyon olma başarısı gösterdi. Kocaelispor'un bu başarısının ardından şehir yeşil-siyah renklere büründü. Kentin dört bir yanına yeşil-siyahlı bayraklar asıldı. Yürüyüş Yolu üzerinde taraftarların fotoğraf çekilebilmeleri için köşeler oluşturuldu ve Kocaelispor'un tarihini anlatan yazılar asıldı. Şampiyonluk kutlamalarını doyasıya yaşayan taraftarlar ise kent genelinde kurulan fotoğraf köşelerinde fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştiriyor. Kocaelispor taraftarı, takımlarının yeniden Süper Lig'e çıkmasının hayalini kuruyor.

"Bizim yerimiz Süper Lig"

Süper Lig'de mücadele ederken de 3. Lig'de mücadele ederken de Kocaelispor'un her maçına gittiğini belirten 42 yaşındaki taraftar Ertan Yılmaz, Kocaelispor gibi bir takımın 2. Lig değil Süper Lig'de mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Bizim yerimiz Süper Lig aslında. Takım olarak büyüklere yükselmemiz lazım. Önceden büyüklere taş çıkartan bir takım bu hallere düşecek takım değildi. Ama maalesef bazı şeylerden dolayı 3. Lig'e düştü. Ondan sonra oradan da 2. Lig'e yükseldi. İnşallah 1. Lig'de, Süper Lig'de devam ederiz. Eski maçlar daha güzeldi, daha zevkliydi. Şimdiki maçlar güzel geçiyor ama tadı, tuzu yok. Çünkü biz bu yerlerde olacak takım değiliz. Biz daha iyi yerlerde olmalıyız. Avrupa'da kök söktüren bir takımdık. Şimdi niye biz buralara kadar geldik? O yüzden yükselmek istiyoruz. Amacımız Süper Lig'de oynamak. Ama maalesef bazı şeylerden ister istemez altlarda oluyoruz" dedi.

"4 büyükler muhabbetine Kocaelispor da girecek"

Kocaelispor'un taraftarıyla birlikte büyük bir camia olduğunu kaydeden 19 yaşındaki Ahmet Can Avşar ise, "Hodri Meydan tayfasıyla beraber bu şampiyonluğu elde ettik. Şu an çok mutluyuz, zaten kutlamamızı da yaptık. Biz böyle başladık. Ama eminim ki Süper Lig'e de çıkacağız. Bunu yoldan geçen kime sorsanız hedefimiz Süper Lig diyecek. 3 büyükler, 4 büyükler muhabbetine Kocaelispor da girecek. Kocaelispor büyüklerin içerisinde olacak. Kocaeli gelişecek, Kocaelispor gelişecek. Bu yüzden Kocaelispor, Süper Lig'e çıkacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak 12 yıl önce Süper Lig'de mücadele etti

Kocaelispor, Süper Lig'e ilk olarak 1979-1980 sezonunda çıktı. Körfez ekibinin ilk Süper Lig (O dönemde 1. Lig olarak geçiyor) macerası 8 yıl sürdü. 8 yıl sonra 2. Lig'e düşen Kocaelispor, burada gerçekleştirdiği mücadelesiyle 1991-1992 sezonunda 2. Lig A grubunu lider olarak bitirerek 2. defa Süper Lig'e yükseldi. Bu dönemde 3 büyüklerin ezeli rakiplerinden bir tanesi olan yeşil-siyahlı ekip, en parlak dönemlerinden birisi olan 1992-1993 sezonunda ligi 4. sırada bitirerek UEFA Kupası'na gitmeye hak kazandı. Avrupa'da Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil eden Kocaelispor, tarihinde 2 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak kupaları müzesine götürdü. Kocaelispor'un 3. Süper Lig serüveni ise sadece bir sezon sürdü. Bu sezonun ardından kulübün borçları ve çeşitli imkansızlıklardan dolayı hızla düşüşe geçen Körfez ekibi, 2008-2009 sezonunun sonunda 1. Lig, ardından 2. Lig'e sonra da 3. Lig'e düşmekten kurtulamadı. Şampiyon olarak yeniden 2. Lig'e adım atan Kocaelisporlu taraftarlar, takımlarının yeniden Süper Lig'de mücadele edebilmesini istiyor.

Kocaelispor taraftarı Süper Lig yolunu gözlüyor

Kaynak: İHA

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